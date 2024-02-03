Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух городах страны «Зеркало недели»: взрывы произошли в Кривом Роге и Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 3 февраля серии взрывов были зафиксированы в Кривом Роге Днепропетровской области и в Харькове на востоке Украины, сообщает «Зеркало недели». По данным издания, инциденты произошли во время воздушной тревоги, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали. При этом данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины говорят о том, что действовавшая в ряде регионов, включая Харьковскую и Днепропетровскую области, воздушная тревога отменена.

Ранее о взрывах заявил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин. По предварительной информации, выявлены повреждения в Миргородском районе. Кроме того, воздушная тревога в ночь на 3 февраля действовала в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Киевской и Одесской областях.

Сутками ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области на Украине. Подробности происшествий неизвестны, местные власти ситуацию не комментировали.