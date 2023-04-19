В НАТО призвали дать Украине больше оружия: новости СВО на утро 19 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны передать Киеву еще больше оружия и боеприпасов, несмотря на уже переданные огромные объемы помощи. Он усомнился, что слитые в Сеть секретные материалы Пентагона повлияют на действия Альянса в отношении Киева.

Между тем президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые допустил возможность военной помощи Украине. Южнокорейский лидер назвал условия, при которых Сеул поможет Киеву. Для этого должна возникнуть ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны. В этом случае Южной Корее будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке Украины, пояснил Юн Сок Ель.

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби считает, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. В Вашингтоне надеются, что на этот период обеспечат Киев всем необходимым. США продолжат оказывать Украине военную помощь, добавил Кирби.

Стало известно, что на Украину прибыл американский зенитно-ракетный комплекс Patriot вместе с боеприпасами. Об этом сообщило правительство Германии. Кабмин ФРГ регулярно на своем сайте обновляет список военной помощи для Украины. В нем также указано, что Киев получил еще 16 грузовых автомобилей Zetros (в общей сложности было передано 76 единиц), а также два автомобиля погранохраны.

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look press

О качестве военной помощи Киеву со стороны Запада рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, французские колесные танки AMX-10RC, переданные Украине, практически бесполезны, учитывая ландшафт страны. Он указал, что колесная база танка является как преимуществом, так и недостатком, и эта техника не поможет украинской армии в анонсированном контрнаступлении. Этот танк может достаточно мобильно и быстро перемещаться по дорогам, но по бездорожью и чернозему он просто-напросто никуда не доедет, объяснил эксперт. Литовкин также пояснил, что AMX-10RC не имеет аппарата заряжания, управляемых ракет и вынужден полностью останавливаться для произведения выстрела.

Украина рискует окончательно проиграть России из-за отсутствия в нужном количестве современных боевых самолетов, отметил исполнительный директор института аэрокосмических исследований Митчелла Дуглас Бирки. Весной 2023 года Россия может получить полное превосходство в воздухе, считает он. Из-за того что украинские зенитно-ракетные комплексы заканчиваются, Россия как более крупная страна с большими ресурсами может победить, обескровив Украину. США и их союзникам пора изменить этот расчет, наделив Украину боевой авиацией, уверен Бирки. Исследователь назвал недостаточным количество истребителей МиГ-29, которые передали Киеву Польша и Словакия. Это не изменит ситуацию в противостоянии, подчеркнул он.

На эту проблему ВСУ обратил внимание британский подполковник Стюарт Кроуфорд, заявивший, что украинские военные почти израсходовали запас ракет ПВО, что делает их легкой добычей для российской армии. Сейчас надежды на пополнение запасов нет, подчеркнул он. Офицер отметил, что считает недавнюю утечку секретных данных из Пентагона очередным конфузом США и их союзников. Согласно обнародованным документам, при нынешних темпах использования ВСУ ракет они закончатся для системы С-300 уже 2 мая. Еще раньше без боеприпасов останутся ЗРК «Бук», указал Кроуфорд.

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил, что у российских военных имеется достаточно сил для нанесения внезапного и эффективного удара по ВСУ. Вооруженные силы России способны решить эту и другие задачи, отметил он. По его мнению, хотя Украина готовится к контрнаступлению, инициативой в зоне проведения спецоперации владеют российские подразделения. Они, указал Насонов, навязывают противнику определенные направления ведения боевых действий. Для возникновения тактического оперативного преимущества у российской армии достаточно боеприпасов, считает военный эксперт.

Украинские войска обстреляли село Курковичи в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, в результате никто не пострадал, повреждения получил один дом, а также еще одна постройка и машина.

Александр Богомаз также заявил об атаке украинского беспилотника на здание военкомата в городском округе Новозыбков. Он добавил, что в здании были выбиты все стекла. По имеющимся данным, никто не пострадал.

В Херсонской области украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, рассказал глава районной администрации Юрий Барбашов. По его словам, разрушена школа в селе Васильевка, однако вину за это Украина пытается переложить на российских военных. Он добавил, что Украина не отрицает повреждения гражданских объектов ракетами С-300, однако утверждает, что их выпустили с российской стороны. Происходящее Барбашов объяснил информационной кампанией, которую ВСУ проводят в районе.

Офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что на Купянском направлении ВС России за сутки вскрыли и ликвидировали две группы диверсантов ВСУ. Также на передовой сорваны три ротации подразделений украинских войск, отметил он. Шепелявцев добавил, что около Лозовой из российской САУ 2С19 «Мста-С» уничтожена САУ 2С3 «Акация» противника.

Фото: Министерство обороны РФ

Подпольщики организации «Русский Херсон» провели несколько успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику, сообщил активист подполья. По его словам, подпольщики раздобыли информацию о расположении ангара с военной техникой ВСУ и передали ее на левый берег Днепра, где дислоцируются ВС России. Уничтожено несколько объектов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона и минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что итогом спецоперации на Украине должно стать возвращение в состав России исторических земель северного Причерноморья. Николаевская и Одесская области стали российскими во времена императрицы Екатерины II, подчеркнул он. Он выразил уверенность, что возвращение Новороссии не закончено, оно должно вернуть Русский мир к его естественным границам — тем самым, на которые он вышел при Екатерине II, отметил спикер парламента. По его мнению, возвращение исторических территорий, включая Одессу и Николаев, послужит для России гарантией стратегической безопасности.