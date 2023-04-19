ВСУ ракетами С-300 разрушили школу под Снигиревкой и обвинили Россию РИА Новости: ВСУ ракетами С-300 разрушили школу под Снигиревкой и обвинили Россию

Фото: МО РФ

Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, сообщил глава районной администрации Херсонской области Юрий Барбашов. По его словам, которые приводит РИА Новости, разрушена школа в селе Васильевка, однако вину за это Украина пытается переложить на российских военных.

Барбашов рассказал, что военные объекты ВСУ в районе обстреливались в ночь на 16 апреля.

При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района, — подчеркнул глава администрации района.

Он добавил, что Украина не отрицает повреждения гражданских объектов ракетами С-300, однако утверждает, что их выпустили с российской стороны. Происходящее Барбашов объяснил информационной кампанией, которую ВСУ проводят в районе.

Ранее сообщалось, что за сутки украинская армия 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В общей сложности было выпущено 80 различных боеприпасов. Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Еленовка.