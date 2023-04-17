Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР ВСУ за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

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Место обстрела

В последние сутки украинская армия 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), согласно информации от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности было выпущено 80 единиц различных боеприпасов.

За прошедшие сутки было зафиксировано 15 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Донецком направлении противник осуществил 14 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 122 мм. На Горловском направлении — один обстрел из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм, — говорится в сообщении представительства.

В общей сложности было выпущено 80 единиц различных боеприпасов. Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Еленовка.

За прошедшие сутки сообщалось о гибели женщины в Ворошиловском районе Донецка. В предшествующие сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны украинских военных.

Днем ранее в этом же селе местная пожилая женщина получила контузию в результате обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее дом, стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте ЧП.