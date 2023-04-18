Британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил, что украинские военные почти израсходовали запас ракет ПВО, что делает их легкой добычей для российской армии. Сейчас надежды на пополнение запасов нет, подчеркнул он в статье, опубликованной Express.
Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро или столкнуться с последствиями, — предупредил офицер.
Он отметил, что считает недавнюю утечку секретных данных из Пентагона очередным конфузом США и их союзников. Согласно обнародованным документам, при нынешних темпах использования ВСУ ракет они закончатся для системы С-300 уже 2 мая. Еще раньше без боеприпасов останутся ЗРК «Бук», указал Кроуфорд.
Подполковник считает актуальным вопрос, успеет ли Запад прислать Украине оружие в достаточном количестве, чтобы заполнить опустевшие склады.
Ранее экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад может прекратить поддерживать Украину финансово и оружием уже предстоящим летом. По его словам, приближается ситуация, когда весь процесс остановится. Он добавил, что без помощи из-за рубежа Киев не сможет обеспечивать себя всем необходимым для продолжения боевых действий.