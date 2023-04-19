В США назвали причину скорого поражения Украины Breaking Defense: Украина рискует проиграть России из-за отсутствия боевой авиации

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Украина рискует окончательно проиграть России из-за отсутствия в нужном количестве современных боевых самолетов, заявил исполнительный директор института аэрокосмических исследований Митчелла Дуглас Бирки. Весной 2023 года Россия может получить полное превосходство в воздухе, отметил он в беседе с изданием Breaking Defense.

Из-за того, что украинские зенитно-ракетные комплексы заканчиваются, Россия может оказаться на грани завоевания превосходства в воздухе этой весной. Как более крупная страна с большими ресурсами, Россия может победить, обескровив Украину. США и их союзникам пора изменить этот расчет, наделив Украину боевой авиацией, — считает Бирки.

Исследователь назвал недостаточным количество истребителей МиГ-29, которые передали Киеву Польша и Словакия. Это не изменит ситуацию в противостоянии, считает он. Бирки подчеркнул, что Украина также ограничена в числе обученных пилотов, а на обучение новых потребуется много времени.

Ранее стало известно, что власти Словакии завершили передачу истребителей МиГ-29 Украине. Киев получил 13 самолетов, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. По его словам, четыре истребителя были перевезены украинскими пилотами еще в марте, остальные самолеты перебрасывали на Украину по земле.