В Крыму назвали желательный итог спецоперации Константинов: в состав России по итогам спецоперации должны вернуться Одесса и Николаев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что итогом спецоперации на Украине должно стать возвращение в состав России исторических земель северного Причерноморья. Николаевская и Одесская области стали российскими во времена императрицы Екатерины II, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

В прошлом году к нам присоединились Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, на этом возвращение Новороссии не закончено. Оно должно вернуть Русский мир к его естественным границам — тем самым, на которые он вышел при Екатерине II, — отметил спикер парламента.

По его мнению, возвращение исторических территорий, включая Одессу и Николаев, послужит для России гарантией стратегической безопасности. Возвращение регионов даст также преимущество на Черном море, считает Константинов. Он напомнил, что после вхождения Крыма в состав Российской империи русский мир достиг «своих естественных границ».

Ранее Владимир Константинов предложил предпринимателю Илону Маску и бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу посетить полуостров. Он отметил, что после визита в Крым те вернутся в США совершенно другими людьми и большинство международных вопросов будет решаться иначе.