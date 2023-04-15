Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил предпринимателю Илону Маску и бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу посетить полуостров. В беседе с РИА Новости он отметил, что после визита в Крым те вернутся в США совершенно другими людьми и большинство международных вопросов будет решаться иначе.
Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита, — сказал Константинов.
Ранее Маск заявил, что Вооруженным силам Украины не следует пытаться нападать на Крым с целью захватить его. Он добавил, что подобные действия грозят эскалацией конфликта. По его словам, данная ситуация рискованна не только для Киева, но и для всего мира.
Трамп в последнее время не высказывался касательно темы Крыма. Недавно ему были предъявлены обвинения в США по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года. По совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.