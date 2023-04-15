Алексей Сидоров

Маска и Трампа позвали в Крым Константинов позвал Маска и Трампа в Крым, чтобы они «увидели все на месте»

15 апреля 2023 в 12:43

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Зрители на праздничном концерте в честь годовщины Крымской весны в Симферополе