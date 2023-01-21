Маск раскритиковал Украину из-за Крыма Американский миллиардер Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его. Он добавил, что подобные действия грозят эскалацией конфликта. По его словам, данная ситуация рискованна не только для Киева, но и для всего мира.

Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира, — написал Маск.

Подписчики бизнесмена поддержали его призыв и отметили, что при таком развитии событий «третья мировая война обеспечена всем». Некоторые указали на то, что давно следовало начать процесс мирных переговоров для завершения конфликта.

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative ранее заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма Вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям. Он указал, что любые наступательные шаги в сторону Крыма будут расценены Москвой как угроза национальной безопасности.