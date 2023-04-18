Приграничное село в России попало под огонь Украины Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Курковичи

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Украинские войска обстреляли село Курковичи в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, в результате никто не пострадал, повреждения получил один дом, а также еще одна постройка и машина.

ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области сообщил о попытке проникновения в регион со стороны Украины. Это произошло в Погарском районе близ села Запесочье. Нарушитель границы подорвался на заминированном участке защитной линии, созданной российскими военными для предотвращения подобных вылазок.

Telegram-канал Baza писал, что погибший под Брянском мужчина пытался пересечь минное поле на велосипеде. По данным СМИ, в кармане погибшего нашли гривны. Согласно информации Baza, пограничники услышали взрыв примерно в 17 часов 17 апреля, тем же вечером они обнаружили поврежденное заграждение на границе. Подняв в воздух квадрокоптер, они увидели тело мужчины, лежащее рядом с велосипедом. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.