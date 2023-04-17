В Брянской области была зафиксирована попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района. В результате нарушитель подорвался на мине.
Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов, — написал Богомаз.
16 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянске упал беспилотник с бомбой. По информации канала, дрон мог переносить заряд из пластичного взрывчатого вещества, бомба не сдетонировала. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.
Ранее СМИ писали о том, что ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области. Глава региона Александр Богомаз опроверг информацию об обстреле, заявив, что ни один район за сутки не подвергался ударам.