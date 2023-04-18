Раскрыты детали гибели украинца в Брянской области Baza: мужчина с Украины погиб под Брянском, пытаясь пересечь минное поле на велосипеде

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Мужчина, погибший недалеко от населенного пункта Запесочье в Брянской области, пытался проехать на велосипеде через минное поле, сообщает Telegram-канал Baza. По имеющейся информации, он пытался заехать на территорию РФ со стороны Украины. Как пишет канал, в кармане погибшего обнаружили гривны различного достоинства. В Минобороны данные никак не комментировали.

Инцидент произошел накануне примерно в 17:00 по местному времени, когда пограничники услышали взрыв. Позднее рядом с местом происшествия было найдено повреждение заграждения на границе. После взрыва военнослужащие подняли квадрокоптер и в 50 метрах от границы они увидели погибшего мужчину. Взрывом у него оторвало ногу. Рядом с телом лежал велосипед.

Telegram-канал SHOT пишет, что личность погибшего пока установить не удалось, так как документов с собой у погибшего не было. На вид, утверждают журналисты, ему от 50 до 60 лет.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз говорил, что в области была зафиксирована попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. По его словам, инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района. В результате нарушитель подорвался на мине.

16 апреля Telegram-канал Baza сообщал, что в Брянске упал беспилотник с бомбой. По информации канала, дрон мог переносить заряд из пластичного взрывчатого вещества, бомба не сдетонировала. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.