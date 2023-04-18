В Белом доме заявили о критичном периоде для Украины Белый дом: следующие недели и месяцы станут критичными для Украины

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. В Вашингтоне надеются, что на этот период обеспечат Киев всем необходимым, отметил он в интервью CNN.

Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся, — подчеркнул Кирби.

О добавил, что США продолжат оказывать Украине военную помощь.

Заместитель главы Пентагона Колин Каль ранее указал на то, что ресурсы США для поддержки Украины не безграничны. При этом последний пакет военной помощи, объявленный Вашингтоном в начале апреля, оценивается в $2,6 млрд. В его рамках Киев рассчитывает получить крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники.

Ранее Джон Кирби заявил, что позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась. Такой вариант не рассматривается, сказал он. При этом Кирби заметил, что в настоящее время Вашингтон и его союзники заняты усилиями по отправке Украине вооружений, которые, как считают в США, будут более нужны Киеву в ближайшие недели и месяцы.