В США заявили о неизменной позиции по поставкам Украине F-16 Белый дом: вариант изменения позиции США по поставкам Украине F-16 не рассматривается

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Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась. Такой вариант не рассматривается, сказал он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Этот вариант по-прежнему не стоит на повестке дня, — подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что в настоящее время Вашингтон и его союзники заняты усилиями по отправке Украине вооружений, которые, как считают в США, будут более нужны Киеву в ближайшие недели и месяцы.

Заместитель министра обороны США Колин Каль ранее 17 апреля говорил, что Вашингтону понадобится полтора года, чтобы передать Украине истребители F-16, если такое решение примут в Белом доме.

Ранее Колин Каль заявил, что решение об истребителях F-16 не помогло бы ВСУ в весенних и летних наступательных операциях. По его словам, выделяемые для поддержки Украины объемы финансирования экстраординарны, но не безграничны. Боевые же действия на украинской территории будут идти еще как минимум несколько месяцев, уверен замминистра.