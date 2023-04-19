Эксперт оценил возможности ВС России нанести внезапный удар по ВСУ Военный эксперт Насонов: Россия располагает силами для внезапного удара по ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил, что у российских военных имеется достаточно сил для нанесения внезапного и эффективного удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ). ВС России способны решить эту и другие задачи, отметил он в беседе с URA.RU.

Военные эксперты со стороны России ни под каким видом не будут выдавать предположения о том, что создана та или другая наступательная группировка, которая в канун может нанести наступательный удар, — пояснил Насонов.

Военный эксперт указал на то, что подобная информация является военной тайной.

По его мнению, хотя Украина готовится к контрнаступлению, инициативой в зоне проведения спецоперации владеют российские подразделения. Они, указал Насонов, навязывают противнику определенные направления ведения боевых действий. Для возникновения тактического оперативного преимущества у российской армии достаточно боеприпасов, считает военный эксперт.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды, действующие на Донецком направлении, заняли еще три квартала в Артемовске. Об этом рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, авиация совершила шесть вылетов для поддержки отрядов Вооруженных сил РФ. Поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки, уточнил он.