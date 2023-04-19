Российские военные уничтожили две группы диверсантов ВСУ РИА Новости: ВС России ликвидировали две группы диверсантов ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что на Купянском направлении ВС России за сутки вскрыли и ликвидировали две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также на передовой сорваны три ротации подразделений украинских войск, отметил он в беседе с РИА Новости.

В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, — рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что российские артиллеристы сорвали три ротации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка. Около Лозовой из САУ 2С19 «Мста-С» уничтожена САУ 2С3 «Акация» противника, подчеркнул Шепелявцев.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Мелитополе задержаны трое граждан, причастных к терактам на территории региона. По его словам, задержанным 49, 30 и 26 лет, они являются членами украинской диверсионно-разведывательной группы.