Херсонские подпольщики помогли уничтожить ангар с техникой ВСУ РИА Новости: активист подполья в Херсоне рассказал об уничтожении объектов ВСУ в регионе

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Подпольщики организации «Русский Херсон» провели несколько успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику, сообщил активист подполья. По его словам, которые приводит РИА Новости, подпольщики раздобыли информацию о расположении ангара с военной техникой ВСУ и передали ее на левый берег Днепра, где дислоцируются ВС России.

Результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье [Днепра] в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации, — рассказал активист подполья.

Он добавил, что кроме ангара с техникой и миномета, также уничтожено место дислокации подразделения теробороны на окраине Херсона. Подпольщик уточнил, что некоторые координаты были получены от источников в украинских войсках.

Ранее один из активистов города Николаев сообщил, что переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов на острове Майский. Украинские подводники под руководством британских инструкторов обучались там использованию подводных беспилотников для нападения на российские корабли. Активист отметил, что взрыв был очень мощным, оказались затопленными много помещений базы.