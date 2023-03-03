В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов Россия уничтожила базу диверсантов в Николаеве, где британские инструкторы готовили атаки

Фото: МО Украины

Один из активистов города Николаев сообщил РИА Новости, что переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов на острове Майский. По информации источника, украинские подводники под руководством британских инструкторов обучались там использованию подводных беспилотников для нападения на российские корабли.

Активист отметил, что русские попали точно в цель 25 февраля, и взрыв был очень мощным, полностью уничтожив склад с боеприпасами и затопив много помещений базы. Подпольщик также упомянул, что подводные беспилотники готовились к операции, связанной с Приднестровьем, и должны были атаковать российские корабли в районе Одессы и на базе в Севастополе. Он не предоставил информацию о судьбе британских инструкторов и потерях со стороны ВСУ.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель, перевозивший детей, скончался от полученных ранений, также пострадал ребенок, находившийся внутри, его жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.