Военный эксперт назвал особенности переданных Украине танков AMX-10RC Военэксперт Литовкин: французский танк AMX-10RC будет бесполезен в рамках наступления ВСУ

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Танк AMX-10RC

Французские колесные танки AMX-10RC, переданные Украине, практически бесполезны учитывая ландшафт страны, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он указал, что колесная база танка является как преимуществом, так и недостатком, и эта техника не поможет украинской армии в анонсированном контрнаступлении.

Этот танк может достаточно мобильно и быстро перемещаться по дорогам, но по бездорожью и чернозему он просто-напросто никуда не доедет, — объяснил эксперт.

Литовкин также пояснил, что AMX-10RC, как все западные 122 мм танки, не имеет аппарата заряжания, управляемых ракет и вынужден полностью останавливаться для произведения выстрела.

Вместе с тем, у Киева катастрофически не хватает вертолетов для прикрытия французского танка с воздуха, что делает этот вид техники применимым только на украинских блокпостах, причем в формате стационарного орудия с вкапыванием в грунт.

Эксперт считает, что AMX-10RC станет абсолютно бесполезным для анонсированного наступления ВСУ.

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее заявил, что Запад передал ВСУ устаревшие танки Leopard, которые стояли в запасе и не проверялись уже несколько лет. Он пояснил, что оружие, которое поставляется Украине, либо не самое новое, либо уже несколько раз до этого отремонтированное, и таким образом страны Запада избавляются от ненужной техники.