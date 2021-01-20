Устранить «Северный поток — 2»: Киев возобновил лоббирование в США

Украинская Федерация работодателей нефтегазовой отрасли (ФРНО) продлила на 2021 год контракт с американской консалтинговой компанией Yorktown Solutions с целью продолжить лоббирование против проекта «Северный поток — 2». Несмотря на то что администрация президента США уже ввела санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода, Киев добивается введения гораздо более жёстких мер.

Стоимость контракта с Yorktown Solutions, сотрудники которой в прошлом консультировали бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни и сенатора Теда Круза, оценивается в $960 тыс. В соглашении говорится, что консалтинговая компания должна помочь в «восстановлении и поддержке положительного имиджа нефтегазовой отрасли Украины», в информировании о тех рисках, которые «представляют для интересов заказчика события вокруг транспортировки газа из России в Европу через территорию Украины», о «противодействии со стороны России интеграции украинского газового рынка в европейский газовый рынок, а также о попытках заблокировать использование европейской инфраструктуры на прозрачных рыночных условиях».

Помимо этого, Yorktown Solutions берёт на себя обязательство держать американских официальных лиц в курсе «прогресса в реформировании газового рынка Украины». В списке стратегических целей ФРНО числятся «эффективное устранение угроз» со стороны проекта «Северный поток — 2» и полная интеграция с европейским газовым рынком.

Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пролонгация контракта произошла на фоне введения администрацией президента США санкций против судна «Фортуна» на базе закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Комментируя ограничительные меры, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит работать со своими ближайшими союзниками, чтобы «обеспечить наличие у Европы надёжной, диверсифицированной сети энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность».

«Северный поток — 2», если будет завершён, даст России возможность полностью обойти Украину, лишив её жизненно важных доходов и открыв её для дальнейших агрессивных действий РФ, предоставляя при этом средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента политического давления и злонамеренного влияния против Западной Европы, — выразил уверенность шеф американской дипломатии.

Не исключено, что ограничительные меры против проекта и приход к власти новой президентской администрации вдохновили украинских газовиков.

Между тем в исключительной экономической зоне ФРГ завершились работы по созданию 2,6 км газопровода. С середины января должна была начаться укладка труб по двум параллельным веткам «Северного потока — 2» в датской исключительной экономической зоне.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Несмотря на жёсткие призывы американцев, проект представляет для вовлечённых в него европейских игроков принципиально иное значение. Так, в Германии неоднократно обращали внимание на то, что считают «Северный поток — 2» исключительно экономическим проектом, а не политическим. Вместе с тем германская сторона подчёркивала, что в перспективе роль транзитёра газа должен сохранить Киев. Поэтому можно ожидать, что любые санкционные меры США в будущем будут встречать сопротивление.

А если учесть намерения новой президентской администрации в Вашингтоне восстановить и укрепить трансатлантические связи, то трудно ожидать, что стратегические цели Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Украины будут достигнуты.