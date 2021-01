Устранить «Северный поток — 2»: Киев возобновил лоббирование в США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) призывают обнародовать выводы об убийстве саудовского обозревателя Джамаля Хашогги в Стамбуле два года назад. За это, в частности, выступила некоммерческая правозащитная организация Democracy for the Arab World Now (DAWN). По её оценкам, с приходом новой президентской команды в Белый дом возможностей для этого стало гораздо больше. В противном случае вопрос угрожают разрешить через суд.

Позиция DAWN приводится в статье для Foreign Policy. Представители НКО отмечают, что за два года, несмотря на давление со стороны конгресса, администрация Дональда Трампа так и не смогла обнародовать выводы...