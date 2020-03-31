https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пожилая жительница Черновицкой области Украины умерла от коронавируса в ночь на 1 апреля. Наличие COVID-19 в организме женщины ранее подтвердили лабораторным путём.

Украинка, которой было более 70 лет, недавно вернулась из Франции, где гостила у дочери. 27 марта её госпитализировали в инфекционное отделение больницы, спасти женщину врачам не удалось.

По состоянию на утро 1 апреля в регионе были зарегистрированы 104 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пять пациентов скончались, ещё семь человек излечились и были выписаны из медицинских учреждений, отмечает УНИАН.

Жительнице села Коленковцы Черновицкой области пришлось на коленях извиняться перед соотечественниками, которых она заразила привезённым из Италии коронавирусом, писал NEWS.ru.