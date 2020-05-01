Украинцам закрыли доступ к морю на майские праздники

Власти Запорожской и Николаевской областей перекрыли гражданам подъезды к Чёрному и Азовскому морям на майские праздники в рамках борьбы с распространением коронавируса. Нарушители карантина будут оштрафованы.
Шлагбаумами на пути к морю на Запорожье к майским праздникам перекрыли подъезды к Азовскому побережью, чтобы остановить желающих погулять у моря и предотвратить распространение коронавируса, — сообщает сайт «ТСН».
Отмечается, что доступ на курортные места будет иметься только у автомобилей экстренных служб, грузовиков с продуктами и местных жителей с регистрацией.
Как ранее писал NEWS.ru, большинство россиян не намерены нарушать режим самоизоляции в майские праздники. Об этом говорят результаты опроса, проведённого сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах Telegram и Viber.
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