Украинцам закрыли доступ к морю на майские праздники

https://static.news.ru/photo/fdd41e34-8b8b-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Запорожской и Николаевской областей перекрыли гражданам подъезды к Чёрному и Азовскому морям на майские праздники в рамках борьбы с распространением коронавируса. Нарушители карантина будут оштрафованы.

Шлагбаумами на пути к морю на Запорожье к майским праздникам перекрыли подъезды к Азовскому побережью, чтобы остановить желающих погулять у моря и предотвратить распространение коронавируса, — сообщает сайт «ТСН».

Отмечается, что доступ на курортные места будет иметься только у автомобилей экстренных служб, грузовиков с продуктами и местных жителей с регистрацией.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство россиян не намерены нарушать режим самоизоляции в майские праздники. Об этом говорят результаты опроса, проведённого сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах Telegram и Viber.