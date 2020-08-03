СМИ сообщили о похищении данных тысяч пользователей Facebook из Японии

https://static.news.ru/photo/c0299102-d615-11ea-92a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учётные записи свыше 7,6 тысячи пользователей японского сегмента Facebook похищены с конца июня 2020 года, передаёт Kyodo со ссылкой на работающую в сфере кибербезопасности компанию Sola.com.

Согласно данным компании, похищенные данные хранятся на расположенных в России серверах. Учётные записи были похищены при помощи фишинга — пользователям приходили письма со ссылкам на видеозапись от якобы людей из списка друзей. При переходе по ссылке открывалось окно, внешне ничем не отличающееся от страницы авторизации Facebook, где жертвы злоумышленников вводили свои пароль и логин, сообщает агентство.

Утверждается также, что похищали данные в том числе как минимум восемь групп испаноговорящих преступников.

Есть вероятность, что украденные аккаунты могут быть использованы для манипуляций общественным мнением, как это происходило в ходе президентских выборов в США в 2016 году, — цитирует агентство президента Solа.com Хирото Такахаси.

Всем пользователям соцсетей порекомендовали периодически менять пароль и подключить двухступенчатую идентификацию.

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