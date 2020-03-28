https://static.news.ru/photo/b7342f16-70fe-11ea-93b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян вывезут чартерными рейсами с острова Занзибар. Регион является частью Танзании. Соответствующие полёты планируется организовать через Сейшелы и Маврикий, рассказал первый замглавы Минтранса РФ Александр Нерадько.

Чиновник также добавил, что 31 марта 2020 года из Москвы в Рио-де-Жанейро вылетит борт в столицу Перу — Лиму, а потом через Кубу вернётся в РФ.

Этот рейс необходим для вывоза большого количества наших граждан, которые находятся в Перу, — цитирует слова Нерадько телеканал «Россия-24».

Накануне свыше 700 туристов вернулись на родину с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставлены в аэропорт Хабаровска. Соотечественников встретили сотрудники Роспотребнадзора. Им измерили температуру и вручили уведомление о двухнедельной самоизоляции.

По данным на 28 марта 2020 года, коронавирусной инфекцией заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысяч умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России — 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49. Умерли шесть граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране из-за коронавируса россиян на родину. По данным Минтранса, российские авиакомпании совершат в ближневосточную страну пять вывозных рейсов.