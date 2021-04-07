Москва заподозрила Вашингтон в разработке биооружия вблизи границ РФ

https://static.news.ru/photo/58641c82-97b6-11eb-8e67-96000091f725_660.jpgФото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ТАСС
У России есть веские основания полагать, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях, которые расположены неподалёку от российских и китайских границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.
Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии, — сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».
В 2019 году секретарь Совбеза уже выражал озабоченность деятельностью американских биолабораторий, в которых, по его словам, «проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие».
В том же году в Госдепартаменте США заявили, что планируют следить за деятельностью России в сфере технологий двойного назначения, чтобы в дальнейшем возобновить взаимодействие в области моратория на биооружие.
Годом ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что биологическое оружие может быть применено для провокаций против России, писал NEWS.ru.
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