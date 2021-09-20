Россия поставила Турции ультиматум по Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вывести свои войска с территории Сирии. В противном случае сирийская и российская армии будут вынуждены штурмовать те регионы, которые находятся под контролем турецкой армии, сообщает издание Al Monitor.

Начало штурма южных районов провинции Идлиб, по данным СМИ, может свидетельствовать о том, что Эрдогану поставлено условие, при котором турецкие войска должны быть выведены из Сирии.

По информации издания, турецкому лидеру предстоит нелёгкий выбор, потому что противостояние с Россией приведёт к большим потерям, а вывод войск из Сирии значительно ослабит позиции страны в регионе.

Согласно неофициальным данным, с начала сентября Турция потеряла семерых солдат в Сирии, многие получили ранения.

Ранее сообщалось, что войска Соединённых Штатов могут покинуть Сирию до конца срока правления американского президента Джо Байдена в 2024 году. Противостояние террористам ограничится ударами беспилотников и захватом отдельных боевиков.