Россия поставила Турции ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вывести свои войска с территории Сирии. В противном случае сирийская и российская армии будут вынуждены штурмовать те регионы, которые находятся под контролем турецкой армии, сообщает издание Al Monitor.
Начало штурма южных районов провинции Идлиб, по данным СМИ, может свидетельствовать о том, что Эрдогану поставлено условие, при котором турецкие войска должны быть выведены из Сирии.
По информации издания, турецкому лидеру
Согласно неофициальным данным, с начала сентября Турция потеряла семерых солдат в Сирии, многие получили ранения.
Ранее сообщалось, что войска Соединённых Штатов могут покинуть Сирию до конца срока правления американского президента Джо Байдена в 2024 году. Противостояние террористам ограничится ударами беспилотников и захватом отдельных боевиков.