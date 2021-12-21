«Сателлиты подтявкивали»: Путин напомнил США о судьбе Югославии и Ирака

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны напомнил Соединённым Штатам об уничтожении Югославии без всяких прав на это, а также о входе в Ирак и Сирию. По словам российского лидера, США «что хотят, то и делают». Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства вспомнил о том, как в предыдущие годы США за тысячи километров от собственной границы под предлогом отстаивания своих интересов «делали наиболее жёсткие вещи без всякой санкции Совета Безопасности ООН».

Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты бежали за ними и подтявкивали, — сказал Путин.

Президент добавил, что США вошли в Ирак, «разрушили страну и создали очаг международного терроризма». В Вашингтоне объяснили это ошибкой американской разведки, напомнил российский лидер.

А в Сирию как вошли, что, с санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают, — подытожил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что напряжённость в европейском регионе происходит по вине США. Путин усомнился в том, что Соединённые Штаты будут соблюдать письменные гарантии безопасности, а также подчеркнул, что РФ необходимы долгосрочные юридически обязывающие гарантии.