Принц Гарри отвернулся от старого друга из-за его недоверия к Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/258572fc-da65-11ea-bf28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/Global Look Press

Принц Гарри рассорился со своим лучшим другом детства после того, как последний выразил недоверие к Меган Маркл. Об этом говорится в книге «Гарри и Меган. В поисках свободы».

Как сообщает «Экспресс-газета», приближенные ко двору источники отмечают, что принц отвернулся от своего приятеля Тома «Скиппи» Инскипа после того, как тот посоветовал ему не торопиться со свадьбой.

Ему действительно было больно, что кто-то, с кем он был так близок, не разделил его точку зрения, — говорится в новой книге.

Отмечается, что Скиппи и его жена Лара Хьюз-Янг были «наказаны» за настороженное отношение к Меган. Их исключили из списка гостей, приглашенных на свадебную вечеринку во Фрогмор-хаусе.

Также в книге рассказывается, как принц Уильям отговаривал младшего брата от скорой свадьбы с «этой девушкой», в чём авторы разглядели проявления снобизма, который «был проклятьем для мировоззрения Гарри».

Ранее сообщалось, что на следующей неделе выходит биография «В поисках свободы», которая посвящена Меган Маркл и британскому принцу Гарри.

8 января 2020 года герцоги Сассекские отказались от звания членов королевской семьи (герцогские титулы остались при них) — решение вступило в силу 1 апреля. Это означает, что теперь Гарри и Маркл должны сами себя обеспечивать (ранее это происходило за государственный счёт) и не обязаны присутствовать на протокольных мероприятиях. При этом принц всё ещё остаётся наследником британского престола, хотя и занимает четвёртое место в очереди на трон.

Как писал NEWS.ru, супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о том, что чувствовала себя «незащищённой» во время пребывания в королевской семье в разгар скандала вокруг публикации в таблоиде The Mail on Sunday.