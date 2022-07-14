Президент Бразилии «знает, но не скажет», как завершить конфликт на Украине

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как завершить конфликт на Украине. Он отметил, что представит свои предложения украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым собирается переговорить по телефону на следующей неделе, пишет Reuters.

Я скажу ему своё мнение, что я думаю. Решение этой проблемы. Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу, — заявил Болсонару журналистам.

В качестве примера бразильский президент назвал Фолклендскую войну между Британией и Аргентиной, в которой Аргентина потерпела поражение. Однако, страна по-прежнему считает Фолклендские острова своей территорией.

Разговор с Зеленским запланирован у Болсонару на 18 июля. Глава Бразилии отметил, что глава Украины обратился к нему первым, и что он сразу же согласился на этот звонок. До сих пор президент Бразилии занимал нейтральную позицию в отношении конфликта, так как страна надеется вести дела с Россией.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что введённые против России санкции США и Европы не сработали. Он также отметил, что имеет собственную «уравновешенную» позицию в отношении России, что позволило ему приобретать там удобрения, необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.