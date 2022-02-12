Порошенко призвал Зеленского разработать план обороны Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского разработать план обороны республики в случае «вторжения» России. Он также рекомендовал ему созвониться с американским коллегой Джо Байденом и премьером Британии Борисом Джонсоном. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны, — говорится в сообщении.

Порошенко также выразил мнение, что Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН. Кроме того, он посоветовал Зеленскому заручиться поддержкой Вашингтона и Лондона для разработки плана действий в случае эскалации. Порошенко призвал украинского лидера обратиться к народу и рассказать, как страна будет бороться с «захватчиками».

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения зарубежных СМИ, в которых называются конкретные даты «российского вторжения» на Украину. Он поинтересовался, какое оправдание придумают в США, когда станет ясно, что данные публикации — очередной фейк.