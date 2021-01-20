Подоплёка последних указов: Трампу предрекли бегство в ОАЭ

Последние часы президентства Дональда Трампа оказались настоящим подарком для руководства Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). За считанные часы до того, как Джо Байдена привели к присяге, Белый дом одобрил сделку на продажу Абу-Даби 50 многоцелевых истребителей F-35, а также двух десятков ударных дронов, снял с аравийской монархии «алюминиевые» пошлины, а также вытащил из американского тюрьмы известного лоббиста её интересов. Эксперты считают, что такие шаги были предприняты неспроста.

О том, что Трамп за час до присяги Байдена одобрил сделку на продажу Эмиратам мощных истребителей и дронов, первым сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. Агентство обратило внимание на то, что Госдепартамент ещё в ноябре уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу Эмиратам до 50 истребителей F-35, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B и других передовых систем вооружения на общую сумму $23,37 млрд. Несмотря на то, что против сделки протестовала Демократическая партия, законодателям так и не удалось вмешаться в процесс её подписания.

Помимо этого, уходя, Трамп распорядился освободить Эмираты от тарифа в 10%, который был наложен на большую часть импорта алюминия из аравийской монархии в 2018 году. В прокламации, обнародованной Белым домом по этому поводу, говорится, что соглашение было достигнуто с учётом важных отношений в сфере безопасности, которые существовали между двумя странами. Однако этим «подарки» для ОАЭ не ограничиваются.

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В списке тех, кого помиловал Трамп в последние дни, числится калифорнийский предприниматель Элиотт Бройди. Он был осуждён за то, что вёл неформальное лоббирование в Вашингтоне интересов ОАЭ и Саудовской Аравии. В соответствии с действующим в США Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), все лоббисты иностранных государств должны регистрироваться. Используя свои связи с администрацией Трампа, Бройди пытался незаметно вмешаться в политику Белого дома, расположив его к политике Абу-Даби и Эр-Рияда в регионе. В то же время предприниматель подталкивал своих аравийских заказчиков к заключению нескольких прибыльных деловых контрактов в США. Их общая сумма оценивалась в один миллиард долларов. Авантюризм Бройди достигал такой степени, что в его планах было через частных военных подрядчиков собрать мусульманский боевой отряд численностью 5 тыс. человек для наземных операций в Йемене на стороне аравийской коалиции. Утверждалось, что его инициативы встречали одобрение на самом высоком уровне в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Эксперты предполагают, что подобные жесты в сторону Эмиратов свидетельствуют о деловых планах ушедшего президента.

ОАЭ получили очень много от последних часов работы Трампа, — отмечает научный сотрудник Института публичной политики Джеймса Бейкера при Университете Райса Кристиан Ульрихсен. — Меня ничуть не удивит, если Трамп или члены его семьи объявятся в Дубае или в Абу-Даби и если оттуда вырастет большая часть его постпрезидентских деловых интересов.

Согласно финансовой информации , раскрытой Трампом незадолго до вступления в должность президента, он имел деловые интересы в сразу нескольких компаниях, которые были связаны с ОАЭ. Кроме того, как свидетельствует финансовая документация, незадолго до «переезда» в Белый дом Трамп получал многомиллионные роялти от проектов в Дубае. Бывшие высокопоставленные представители Trump Organization утверждали, что Трамп лично инвестировал в некоторые проекты на территории Эмиратов. Так что вполне логично ожидать, что трамповский бренд в ближайшие годы только закрепится в ОАЭ, для которых было так много сделано при 45-м президенте США.