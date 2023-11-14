«Пугачеву нельзя было пускать назад»: Ярошенко о предателях и патриотах Летчик Ярошенко рассказал об американских тюрьмах, предателях России и патриотах

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Константин Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко провел в тюрьме в США по ложному обвинению 12 лет (был осужден на 20), был обменян в апреле 2022 года на американца Тревора Рида. Уже год он является членом Общественной палаты России. О деятельности в ОП, Америке — «империи зла» и вопросах, которые не успел задать Владимиру Путину на прошедшем форуме «Сообщество», Ярошенко рассказал NEWS.ru.

«Российская тюрьма по сравнению с американской — пятизвездочный отель»

— Ровно год вы являетесь членом Общественной палаты России. Какие выводы, многое ли удалось?

— Состою в комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и других правовых инициатив. Работаю с обращениями граждан. Люди приходят с горем. У кого-то сидит дочь или сын — в тюрьмах США, Турции. Вот буквально на днях снова четверых россиян арестовали в США и одного экстрадировали из Прибалтики — за экспорт электроники в Российскую Федерацию. Наказание грозит вплоть до 30 лет лишения свободы. Америка продолжает свою политику репрессий и несоблюдения прав человека, незаконные аресты. И с их системой очень тяжело бороться, на международное право они чихать хотели.

— Какие главные проблемы содержания в тюрьмах Штатов?

— Условия содержания — просто скотские. Это раз. Допустим, на 100 человек четыре унитаза и шесть умывальников. Медицинское обслуживание — его нет. Во время ковида на соседней со мной койке лежал мужчина примерно моего возраста и умолял пригласить врача. К нему никто не подошел, через сутки он умер.

Питание очень скудное — полутухлая жижа из овощей. Хочешь питаться лучше — работай. Заключенные в Штатах производят коробки для сотовой компании, радиоэлектронику, шьют военную форму. Заработная плата составляет 15 или 20 центов в час. При этом товары, произведенные заключенными, продаются по коммерческим ценам. Что это, как не узаконенное рабство? Осудить на огромные сроки, и пускай работают практически забесплатно.

Я летом как член ОП России посетил Бутырскую тюрьму, решил посмотреть содержание наших заключенных. По сравнению с американскими у нас — пятизвездочный отель: и телевизоры, и холодильники. В регионы пока не ездил, но планирую. Уверен, что и там гораздо более гуманные условия, чем в Штатах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Ярошенко

«Предлагали работать на разведку Штатов — я отказался»

— Перед обменом вас везли до границы с Россией 28 часов в кандалах. Такие меры применяются ко всем преступникам? Или лишь к особо опасным?

— Применялись только ко мне. Кстати, когда меня забирали из Либерии в Штаты, тоже в кандалах везли. И тоже 28 часов — роковая цифра. Избивали, выбили зубы. Возможно, за то, что я отказался сотрудничать с американской разведкой, говорил о нарушении моих прав. Нарушения там на каждом шагу! Начиная с абсурдности предъявленных мне обвинений.

К примеру, в американском законодательстве понятие «совершённое преступление» созвучно с «намерением о преступлении». Прокурор на суде заявлял: «Ярошенко понимал, что часть наркотиков попадет в Штаты». Во-первых, откуда вам известно о том, что я «понимал» или «не понимал», — вы мои мысли читаете? Во-вторых, даже «понимать» — не значит соглашаться участвовать в нарушении закона. Кроме того, на суде прозвучало, будто «Ярошенко перевез тысячи тонн контрабанды по всему миру».

Я возражал: «Направьте комиссию ко мне в Ростов, посмотрите, как я живу. Хрущевка, последний, пятый этаж. Если б возил контрабанду, наверное, был бы не миллионером, а миллиардером». В Ростов никакая комиссия не поехала, и другие мои доводы не возымели на суд никакого действия. Что я могу сказать: нет никакой «американской демократии», это обман. Я ощутил это на себе.

Фото: ТАСС Константин Ярошенко (архивное фото, 2010 год)

«Мама, к сожалению, меня не дождалась»

— К вашей истории было приковано внимание общественных организаций и журналистов в России. Это помогло?

— Конечно. Если бы не наши СМИ, возможно, я был бы еще в тюрьме. Но огласка и информационная волна помогли. Я очень благодарен всем людям, которые приняли такое горячее участие в моей судьбе. Мне приходили письма с добрыми пожеланиями со всей России, посылки. Люди поддерживали — в том числе финансово — мою семью.

Работали наши правозащитники и МИД — чтобы мое освобождение и возвращение домой стало возможным. Ну и, конечно, мои близкие не молчали — мама, жена, дочь рассказывали о том беззаконии, которому я подвергаюсь в Штатах. Мама, царство ей небесное, к сожалению, не дождалась меня.

— Может быть, истории других российских граждан в тюрьмах Штатов требуют такой же огласки?

— Сложный вопрос. Понимаете, я ведь в США не ехал, меня просто похитили в Либерии и вывезли в Штаты. А многие наши соотечественники, которые теперь сидят в зарубежных тюрьмах, выехали на работу и что-то совершили (неправомочное, по мнению американской судебной системы). И это другая ситуация. Конечно, мы их не бросим, постараемся помочь. Но для меня те, кто умчался из нашей страны на «благополучный Запад» в поисках лучшей жизни, — предатели, извините за жесткость.

— Многие из тех, кто уезжал в Израиль после начала СВО в России, теперь возвращаются.

— Я бы их не пускал. Ехали за лучшей жизнью? Там и оставайтесь. И Пугачеву зачем пустили? Ее бы я вообще лишил всех госнаград, забрал звание народной артистки СССР — она его недостойна. Лишил бы гражданства. Замок — выставить на аукцион, а вырученные деньги отдать в Фонд помощи Донбасса. Она прекрасно понимала, делая свои заявления (о том, что россияне — холопы и рабы), что тем самым оскорбляет граждан нашей страны. Но она оскорбила. И никаких скидок на возраст — она взрослый человек и совершенно точно в своем уме.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Мать российского летчика Константина Ярошенко Любовь Ярошенко

«Друзей почти всех потерял»

— По возвращении из Штатов в Россию что было самым сложным для вас? Психологическая адаптация?

— Не было сложностей. Дома хорошо, семья рядом. Разве что достаточно долгое время шла физическая реабилитация: обследования пройти, зубы сделать, а то ж приехал без зубов.

— Где работаете сейчас?

— В авиакомпании. И в аэропорту Жуковский заместителем генерального директора. Занимаюсь авиацией, самолетами — тем, что я знаю.

— Это работа на земле. А в небо не тянет?

— Хочется, конечно, полетать. Но объективно понимаю, что как пилот за штурвал я вряд ли вернусь. Опять же, сейчас самолеты в основном кнопочные и импортные. А я летал еще на советской технике — вот руки, вот приборы, сам думай. Но жизнь продолжается, это самое главное.

— Друзей многих потеряли за 12 лет отсутствия на родине?

— Да практически всех потерял. Многие отреклись почти сразу, видимо, испугались. Такие обвинения — наркоторговец, контрабандист. Остались верных человека три-четыре, которые не отказались от меня. А остальные, значит, и не друзья были. Но когда я вернулся, стали названивать, мол, ну как ты? Я сказал сразу: забудьте мой телефон и до свидания. Что вы хотели? Предательства я не прощаю.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Константин Ярошенко

«Не успел задать вопрос Путину»

— На днях вы приняли участие в форуме Общественной палаты «Сообщество», который проходил в Музее Победы в Москве. Что больше всего впечатлило в рамках мероприятия?

— Несколько мероприятий посетил, в том числе встречу с нашим верховным главнокомандующим. Я подготовил два вопроса Владимиру Владимировичу в рамках этой встречи. Первый касался возможности внесения поправок в Уголовный кодекс России. Чтобы можно было возбуждать уголовные дела, в том числе в отношении иностранных граждан вне территории Российской Федерации. Тех, кто совершил противоправные действия против российских граждан и общественных организаций. Такие как санкции, незаконные аресты и так далее.

— Сейчас такого пункта нет?

— По крайней мере он четко не прописан в нашем Уголовном кодексе. Более того, в Уголовно-процессуальном кодексе тоже есть недочеты, мы сейчас не можем осудить иностранных граждан. Это обширный вопрос. Владимир Владимирович мог бы дать поручение Министерству юстиции разработать такие поправки.

И еще хотел задать вопрос о нашем российском авиапроме. После распада Союза и за последующие несколько лет он был полностью разрушен, и только сейчас встрепенулись, стали пытаться делать новые самолеты. Но есть проблемы: восстановление машин, которые долгое время не эксплуатировались, поставка запчастей.

Но у коллег по Общественной палате были свои вопросы — до меня, к сожалению, очередь в беседе с президентом не дошла. Но надеюсь, еще представится случай и я обязательно подниму обе эти темы.

Фото: ТАСС Константин Ярошенко (архивное фото, 2010 год)

«Предатели уехали — остались патриоты»

— Российская молодежь продолжает американизироваться? Как с этим бороться?

— Каждый раз, когда иду и вижу нашу молодежь с дредами или одеждой с американским флагом, меня передергивает. Я понимаю — мода. Но мы живем сейчас в такое время, когда весь западный мир против нас ополчился. И мы должны понимать, что американскую символику нельзя пропагандировать.

Так же, как недопустимо, по моему мнению, слушать их музыку в текущий исторически переломный момент времени. И я противник насаждения английских слов в наш богатый русский язык. Мы подменяем наши слова английскими, зачем? И надписи я бы запретил на английском языке.

Но я бы не торопился ругать молодежь за дреды. Те, кто сейчас живет в России, — они и есть настоящие патриоты нашей страны. И молодежь. Как бы ни выглядели — пускай с дредами, но они едут и в Донбасс волонтерами, знают проблемы нашей страны, они здесь и с нами. Еще года полтора назад было много предателей, сейчас отсеялись: уехали, туда и дорога.

А мода на дреды и прочую американщину, я думаю, уже скоро пройдет. Ну и, конечно, — банальное скажу — воспитание зависит от родителей. Когда папа и мама ребенком не занимаются, он с утра до вечера в интернете торчит, слушает западную музыку — при чем здесь ребенок? Ребенок же не понимает. Что изваяешь, то и получишь.

И наоборот: если родители показывают ребенку историю нашей страны, нашу культуру, водят в театры, в кино, в музеи — это тоже дает о себе знать. То есть родителям есть над чем задуматься.

Читайте также:

Летчик Ярошенко рассказал о неожиданной помощи в американской тюрьме

Ярошенко планирует засудить власти США за 12 лет в американской тюрьме

Антонов: диалог России и США по обмену заключенными доказал эффективность

Сколько стоят шпионы: какие санкции могут снять США в обмен на заключенных

ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер