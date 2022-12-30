«Кровавый бизнес»: Ярошенко рассказал о рабстве в тюрьмах США

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Константин Ярошенко

Пробывший в американской тюрьме 12 лет российский летчик Константин Ярошенко заявил в интервью NEWS.ru, что в исправительных учреждениях США легально существует рабство. По его словам, это выгодно американскому правительству.

В «Форт Дикс», где я сидел, заключенные делали, например, электронику для какой-то сотовой компании, шили военную форму. И получали при этом заработную плату 15-20 центов в час. Хотя минимальный размер оплаты труда, согласно федеральным законам, должен быть около $10 в час. При этом товары, произведенные заключенными, продаются по коммерческим ценам. Вот это, я считаю, чистое рабство, — объяснил Ярошенко.

Ярошенко добавил, что у заключенных ряда штатов нет денег, чтобы прокормить себя, поэтому они соглашаются на рабский труд. При этом, по его словам, они работают с раннего утра до позднего вечера. Кроме того, у каждого арестанта есть свой тюремный счет, с которого снимают деньги за звонки или покупки. По словам летчика, американскому правительству выгодно такое устройство дел и большое количество заключенных.

Всё поставлено на федеральном уровне. Это кровавый бизнес. Осудить на огромные сроки людей — и пускай они, как рабы, работают практически бесплатно. За 10 часов работы заключенные получают $2. А, например, одна минута телефонного разговора с Россией стоит $1, — уточнил летчик.

В заключение Ярошенко отметил, что сам, находясь в тюрьме, ни дня не работал. От такого варианта заработка он отказался сразу, за что его наказывали, отправляя в карцер.

Ранее жена Ярошенко Виктория заявила, что безумно рада за освобожденного из американской тюрьмы предпринимателя Виктора Бута, а также за его супругу Аллу. По ее словам, россиянину удалось выжить в сложной ситуации.