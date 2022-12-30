Ярошенко планирует засудить власти США за 12 лет в американской тюрьме

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Константин Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко в интервью NEWS.ru заявил, что планирует добиться компенсации от властей США за проведённые 12 лет в тюрьме. Делать это он собирается на территории России по законам страны.

Только такой я вижу путь: чтобы я, находясь на территории РФ и руководствуясь российскими законами, попытался публично обвинить американцев в тех преступлениях, которые они совершили в отношении меня, — сказал Ярошенко.

Летчик также отметил, что на данный момент российское законодательство не позволяет заочно осудить совершавших преступление граждан других стран, которые не находятся на территории РФ. Однако этот момент он намерен исправить путем внесения корректив в закон с помощью Общественной палаты.

Возможно, нам удастся внести поправки для того, чтобы можно было осудить совершивших преступление иностранцев, которые не находятся в России, — заключил Ярошенко.

В конце 2022 года лётчик вошел в комиссию Общественной палаты по экспертизе общественных, общественно-значимых законопроектов и других правовых инициатив, а также был назначен первым заместителем председателя комиссии. Ярошенко подчеркнул, что хочет помогать людям и это большая ответственность для него.

Ранее лётчик заявил, что обмен российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер означает победу МИД России и спецслужб страны. Он также предположил, что Бут сейчас испытывает огромное счастье.