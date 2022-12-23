Антонов: диалог России и США по обмену заключенными доказал эффективность

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

Между Россией и США действительно есть канал общения по линии спецслужб, доказавший эффективность в этом году, когда были помилованы граждане РФ Константин Ярошенко и Виктор Бут, сообщил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов. Он добавил, что Москва хочет вернуть всех россиян, находящихся в тюрьмах США.

Давайте вместе с вами дадим возможность работать нашим коллегам в тихой, спокойной атмосфере, без подталкивания их со стороны СМИ. Ведь главное для нас — положительный результат, — заявил Антонов.

По словам дипломата, МИД постоянно получает информацию об аресте граждан России в третьих странах по требованию США. Он уверен, что там их ждут «невыносимые тюремные условия, длительные, губительные для здоровья процедуры допроса, а затем многолетние тюремные заключения, которые серьезно подрывают физическое и психологическое состояние».

На сегодняшний день их насчитывается около 100 человек, — резюмировал Антонов.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Вашингтон относит к числу террористических организаций.

Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн. США предъявили россиянину обвинения в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Сам Бут все обвинения отвергал.

8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России. Олимпийская чемпионка по баскетболу Грайнер была арестована за попытку нелегального ввоза в Россию наркотических веществ через аэропорт Шереметьево-2. Она была приговорена к девяти годам лишения свободы в РФ.