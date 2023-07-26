Ярошенко: жаль, что раненный в зоне СВО американец Рид не погиб

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Константин Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко, освобожденный из заключения в США в обмен на Тревора Рида, сообщил NEWS.ru, что очень расстроен тем, что американец остался в живых после ранения в зоне СВО или не попал в российский плен. Летчик считает, что после освобождения Рид должен был радоваться жизни, а не ехать убивать российских граждан в зоне СВО.

Это в очередной раз показывает всю натуру американского преступного народа. Его освободили, а он отправился убивать наших солдат. Мне жалко, что его не разорвало в клочья, — сказал Ярошенко.

Он убежден, что российский МИД всегда делал все возможное для освобождения российских граждан. Ярошенко полагает, что инцидент с Ридом негативно скажется на всех будущих обменах заключенными между Россией и США.

То, что он сделал, было очень неправильным с его стороны. Он сидел в тюрьме и плакался, а теперь делает такие вещи и думает только о себе, — подчеркнул российский летчик.

Ранее сообщалось, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, который был освобожден в России в результате обмена пленными в 2022 году, получил ранения в зоне проведения СВО. Белый дом выразил опасения, что инцидент может отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России обвиненных в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана.