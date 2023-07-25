Сидевший в российской колонии американец ранен в зоне проведения СВО Вернувшийся из РФ в США по обмену американец Тревор Рид получил ранение в зоне СВО

Фото: МО Украины

Ветеран американской морской пехоты Тревор Рид, освобожденный из России в результате обмена пленными в 2022 году, получил ранения в зоне проведения СВО, сообщает издание The Messenger со ссылкой на двух американских военных чиновников, знакомых с ситуацией. По их данным, Тревор Рид был ранен примерно две недели назад, когда подорвался на мине.

Источникам издания не известна степень травм Рида. Известно, что он получил осколочные ранения в результате взрыва. Один из источников сообщил, что Рид лечился в Киеве и запросил перевод на американский военный объект в Германии или Польше. В Белом доме подтвердили, что Рид уже эвакуирован с Украины с помощью некоммерческой организации и сейчас проходит лечение в Германии.

Источники также сообщили, что официальные лица США в частном порядке выразили разочарование по поводу дела Рида, отчасти из-за регулярных предупреждений Госдепартамента американским гражданам против поездок в Украину, и особенно с учетом того, сколько усилий США пошли, чтобы освободить Рида из российской тюрьмы.

Рид провел более двух лет под стражей в России, прежде чем добился свободы в апреле 2022 года.

В феврале в зоне проведения СВО погиб бывший американский военнослужащий Эндрю Питерс. Он являлся сторонником ВСУ. Американцу было 28 лет, ранее он служил в Афганистане.