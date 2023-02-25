Наемник из США погиб на Украине WPR: бывший американский военный Эндрю Питерс, служивший в Афганистане, погиб на Украине

Фото: МО Украины

На Украине погиб бывший американский военнослужащий Эндрю Питерс, сражавшийся на стороне ВСУ, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его родственников. Американцу было 28 лет, ранее он служил в Афганистане.

Эндрю Питерс погиб 16 февраля, сражаясь вместе с Интернациональным легионом обороны Украины, — говорится в сообщении.

Отец наемника заявил, что его сын отправился на Украину из-за того, что «почувствовал необходимость использовать свои прежние военные навыки, чтобы помочь украинскому народу сражаться». Он добавил, что семья гордится его храбростью и самоотверженностью.

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о гибели Питерса и отметили, что его семье, как и семьям других погибших на Украине американцев, оказывается вся возможная консульская помощь по возвращению останков на родину.

Ранее стало известно о гибели в Артемовске еще одного американского наемника — Питера Рида. Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин предположил, что иностранца могли убить военнослужащие ВСУ или действующие на стороне Украины «солдаты удачи».