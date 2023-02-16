Пригожин рассказал, кто убил американского наемника в Артемовске Пригожин: наемника из США Питера Рида убили украинцы

Фото: orchestra_w/t.me

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в своем Telegram-канале ответ бизнесмена Евгения Пригожина на вопрос телеканала CNN о том, кто убил американского наемника Питера Рида в Артемовске. В тексте сказано, что Рида убили либо украинские солдаты, либо действующих на стороне Украины «солдат удачи».

В публикации говорится, что от позиций ЧВК «Вагнер» до места гибели американского наемника было не менее пяти километров многоэтажной застройки, что делает обнаружение этой точки и ликвидацию бойца невозможным.

Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои, — говорится в сообщении.

Ранее на Украине погиб британский наемник, эту информацию подтверди МИД Соединенного Королевства. Это уже восьмой гражданин Великобритании, погибший в зоне специальной военной операции с момента ее начала.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией СВО, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.