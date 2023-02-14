СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине Sky News сообщил о смерти восьмого британского наемника на Украине

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине погиб британский наемник, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Соединенного Королевства. Это уже восьмой гражданин Великобритании, погибший в зоне специальной военной операции с момента ее начала.

Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, который погиб на Украине, и находимся в контакте с местными властями. Это уже восьмой британец, погибший с начала конфликта, — заявили в эфире телеканала.

Официальные британские власти пока никак не прокомментировали гибель своего гражданина. Остаются неизвестными его имя и обстоятельства гибели.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией СВО, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.

5 февраля командир взвода российских мобилизованных снайперов рассказал, как они обнаружили и эффективно отразили атаку группы противника на стратегически важной высоте. По его словам, снайперам пришлось сражаться с иностранными наемниками, сражающимися в рядах ВСУ. Это было видно по подготовке боевиков, их одежде, а также слышно по речи.