В США обеспокоились обменом заключенными из-за событий вокруг Рида CNN: США обеспокоены, что события вокруг Рида помешают диалогу по обмену заключенными

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом обеспокоен тем, что участие американца Тревора Рида в боях на Украине может плохо отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник. По ее данным, ситуация осложняется тем, что эти два вопроса никак не пересекаются.

Речь идет о поступке, совершенном человеком по собственному усмотрению, он должен рассматриваться в отрыве от диалога о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана, — сказал CNN собеседник телеканала.

По его данным, Рид сейчас лечится в американском военном госпитале в Германии.

Госдепартамент США прежде подтвердил, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Москвой, был ранен на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что администрация США рассматривает возможности по возвращению домой находящихся в России Гершковича и Уилана и не видит связи между их делами и участием Рида в боях на Украине.

Ранее сообщалось, что бывший российский десантник Павел Филатьев, принимавший участие в спецоперации на Украине в первые месяцы ее проведения, получил статус беженца во Франции. Экс-военный, как пишет издание Pravda.ru, попросил политического убежища во Франции в августе 2022 года, после того как уехал из России.