Участвовавший в СВО российский десантник получил статус беженца во Франции Бывший российский десантник Филатьев получил статус беженца во Франции

Фото: Соцсети

Павел Филатьев

Издание Pravda.ru передает, что бывший российский десантник Павел Филатьев, принимавший участие в спецоперации на Украине в первые месяцы ее проведения, получил статус беженца во Франции. Экс-военный попросил политического убежища во Франции в августе 2022 года, после того как уехал из России.

По словам Филатьева, которые приводит издание, решение французских властей о предоставлении статуса беженца он воспринял как доказательство своей непричастности к преступлениям, в которых его обвиняли.

Филатьев участвовал в СВО с конца февраля по апрель 2022 года, после ранения ему удалось уволиться из армии. На гражданке он написал книгу, посвященную конфликту на Украине, которую летом 2022-го выложил в интернете. Книга представляла собой 141-страничный текст, в котором Филатьев в том числе критиковал состояние российской армии и осуждал действия военных в отношении мирных жителей и военнопленных.

В январе 2023 года бывший французский военный Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, куда ездил в качестве волонтера, попросил предоставить ему политическое убежище в России. Перед этим, осенью 2022 года, на Боке было совершено покушение в Турции, двое неизвестных с ножом напали на него в Стамбуле, но ему удалось убежать, позже он утверждал, что покушение было организовано СБУ.