Работавший в Донбассе волонтер из Франции попросил убежища в России

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Адриан Боке

Бывший французский военный Адриан Боке, который посещал Донбасс в качестве волонтера, попросил предоставить ему политическое убежище в России. Обращение поступило в середине декабря, о чем журналистам РИА Новости рассказал информированный источник. Француз освещал события в Донбассе, в прошлом году на него совершили покушение в Турции.

Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, — сообщил изданию инсайдер.

Покушение на волонтера было совершено в Стамбуле прошлой осенью. Двое неизвестных напали на мужчину с ножом, но он смог скрыться от преступников. По словам самого француза, покушение организовали агенты СБУ.

Прошлой весной Боке был на Украину с гуманитарной миссией. По словам француза, ему довелось стать свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинской армией.

В декабре мужчина просил власти России предоставить ему и его семье гражданство РФ из-за опасений за свою жизнь. Он отмечал, что сейчас живет в Донецке и продолжает свою работу, «чтобы показать правду». В июле Боке вернулся во Францию, чтобы обнародовать доказательства того, что французские снаряды убивают мирных жителей Донбасса, а бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершают военные преступления. Однако во Франции его арестовали и отправили в тюрьму.

Также на родине Боке подвергся критике французских журналистов. Расследователи газеты Liberation заявили, что он выдумал часть своего военного прошлого, и усомнились в других его историях.