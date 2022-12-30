Ярошенко заявил о желании отправиться в зону СВО

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Константин Ярошенко

Освобождённый из американской тюрьмы после 12 лет заключения российский лётчик Константин Ярошенко заявил, что планирует отправиться в зону проведения специальной военной операции. Так, он собирается поехать в Донбасс.

Он добавил, что даже готов отправиться в бой, но его супруга эту идею пока не поддерживает, поскольку Ярошенко был в разлуке с семьёй более 10 лет. Лётчик снова оказался рядом с родными чуть более полугода назад.

Я бы хотел и планирую посетить Краснолиманский район, где в селе Дробышево находится могила моего деда — красноармейца, офицера, который отдал жизнь за борьбу с фашизмом. И сейчас там находятся эти укрофашисты. Может, они осквернили могилу моего деда, — заявил он в интервью NEWS.ru.

Ярошенко подчеркнул, что необходимо обязательно поддерживать российских военнослужащих. Он также добавил, что всегда положительно относился в возвращению ряда территорий в состав РФ и хочет, чтобы Малороссия и Новороссия стали одной большой Россией.

Ранее лётчик заявил, что возобновлено уголовное дело в отношении лиц, причастных к его похищению в 2010 году. По его словам, обвиняемыми выступают граждане США и Либерии.