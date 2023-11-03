«Это все подошло к концу»: Егор Кончаловский назвал проблему России Егор Кончаловский назвал проблемой России жизнь в парадигме американской мечты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Кончаловский

Большой проблемой российского общества и кинематографического сообщества в частности остается жизнь в парадигме американо-европейской мечты, заявил в ходе выступления на форуме «Сообщество» режиссер Егор Кончаловский. По его словам, несмотря на «развод» с западным миром, в России все еще стремятся снимать фильмы по критериям Каннского и Берлинского кинофестивалей, а также премии «Оскар», хотя «лучший фильм на иностранном языке» — само по себе странное определение, считает он. Слова режиссера передает корреспондент NEWS.ru.

Я восемь лет прожил в Великобритании — учился, закончил три учебных заведения. Я понимаю и чувствую — и давно уже, может быть, пару десятилетий, — что вот этот «западный мир» и, соответственно, «западная мечта», наша вот эта «западоцентричность» во всем, в образовании, во взглядах на жизнь у многих, на мой взгляд, это все подошло к концу. И мы пребываем в какой-то растерянности, потому что у нас нет каких-то новых параметров и ориентиров, — сказал Кончаловский.

Режиссер отметил, что помнит день, когда Владимир Меньшов получил «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». По словам Кончаловского, тогда кинематографисты созванивались и ругали Меньшова за «американский сюжет», потому что «женщина, которая сделала себя сама», — это «не советская» история.

Важная задача, которая сейчас стоит перед нами, — обретение новой самоидентичности. Потому что я принадлежу к тому поколению, которое с легкостью и беззаботностью распрощалось с Советским Союзом. Со словами примерно: «Ушел — и бог с ним». И только спустя десятилетия я стал разделять мнение нашего президента, который считает, что это была одна из самых больших геополитических катастроф ХХ века, — признался он.

По мнению Егора Кончаловского, СВО дает «какой-то невероятный толчок» культурному прорыву. У него есть полное ощущение, что тот «мир поездок и дружбы с Европой» закончен.

Мы стоим на пороге совершенно нового устройства мира, которое, конечно, не произойдет по щелчку, это будет определенный период и, может быть, достаточно долгий. Но вклад в эти патриотические процессы делать легко, надо просто находиться на своем месте и делать то, что создает, простите за выражение, добавочную стоимость к общему продукту — человеческому, культурному, валовому — нашей страны. События, которые сейчас происходят, давно назрели, и они двигают нашу державу, нашу страну, наш народ, наше общество в правильном направлении, — заключил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал драмой отъезд из России театрального режиссера Римаса Туминаса. Швыдкой отметил, что очень немногие художники, уехавшие из страны, по-настоящему состоялись за рубежом, а для людей, которые связаны с театром и языком, это «разрыв с почвой».