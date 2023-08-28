«С ним произошла трагедия»: Швыдкой об уехавшем из РФ режиссере Туминасе Швыдкой назвал трагедией отъезд режиссера Туминаса из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Римас Туминас

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ходе пресс-конференции назвал отъезд театрального режиссера Римаса Туминаса из России настоящей трагедией. Швыдкой напомнил, что в 2007 году именно он предложил Туминасу стать художественным руководителем театра имени Вахтангова, который он возглавлял до мая 2022 года, передает корреспондент NEWS.ru.

Кто уехал, тот уехал. Я не разделяю ни их политических, ни каких-то других убеждений. Но я при этом понимаю, скажем, что там с Римасом Туминасом произошла драма, такая драма настоящая. Я его назначал на пост художественного главного режиссера. Я не исключаю свою ответственность. Но он выдающийся режиссер, с которым произошла такая трагедия, — сказал Швыдкой.

Также спецпредставитель главы государства добавил, что ему очень жаль, что политические комментарии «обрубили многие мосты» с Россией театральному режиссеру Дмитрию Крымову. Швыдкой отметил, что в последние годы своей деятельности в России Крымов окончательно сформировался как выдающийся режиссер, но добавил, что его политические высказывания для него неприемлемы.

Вообще, театр такая вещь, что жить в отрыве от родного языка и вообще родины не есть главное. Очень немногие художники в XX веке, которые уехали из России, состоялись по-настоящему за рубежом или сохранили себя за рубежом. Очень немногие. <...> Это единицы. А для людей, которые связаны с театром, с языком, — это разрыв с почвой, это настоящая трагедия, — заключил он.

В апреле 2022 года Швыдкой заявил, что Римас Туминас был вынужден покинуть Россию и уехать в Литву из-за угроз его семье. Швыдкой также отметил, что в России никто не заставляет деятелей культуры высказывать свою позицию по политическим вопросам, в отличие от соседних стран, где от них требуют отказаться от всех связей с Россией, чтобы они могли вернуться на сцену.