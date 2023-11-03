«Пришлось расчехлить автомат»: Путин заявил, что на Россию напали перед СВО Путин: к началу СВО на Россию уже напали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к началу СВО на Россию уже напали. Пришлось «расчехлить автомат», потому что не оставалось другого выбора, объяснил глава государства, выступая на форуме «Сообщество», передает корреспондент NEWS.ru.

Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали, — сказал Путин.

Президент РФ также отметил высокую эффективность, которую демонстрируют военнослужащие и добровольцы с Кавказа в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что выходцы из этих регионов занимают высшие командные должности в российской армии.

В ходе выступления Путин заявил, что если бы не госпереворот в Киеве в 2014 году и если бы там нормально относились к русскому языку и людям, то решений по Крыму бы не было. По его словам, иначе «никому бы в голову не пришло» предпринимать такие действия.

Кроме того, президент РФ указал, что объявление русских некоренной нацией на Украине является «полным беспределом». По его словам, Украина сформировалась только при СССР, в том числе за счет южнорусских земель. При этом в «средневековых документах» украинцы сами именовали себя русскими, рассказал Путин.