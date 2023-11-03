Александр Блинов

«В голову бы не пришло»: Путин рассказал, что повлияло на решения по Крыму Путин: решений по Крыму в 2014 году не было бы без госпереворота в Киеве

3 ноября 2023 в 15:47

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Военные на улице в Симферополе 2014 год