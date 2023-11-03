Президент РФ Владимир Путин заявил, что решений по Крыму в 2014 году не случилось бы, если бы не произошел госпереворот на Украине. Кроме того, Россия не стала бы предпринимать таких действий, если бы в Киеве нормально относились к русским, сказал Путин, выступая на форуме «Сообщество».
Если бы там все было хорошо и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази, — заявил глава государства.
Ранее бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс предположил, что Путин предвидел опасность, которая грозила интересам страны после смены власти на Украине. Экс-чиновник напомнил, что до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы в Крыму.
По мнению Робертса, Путин понимал, что под влиянием США новое украинское правительство отменит договор аренды, тем самым лишив Россию выходов к Черному и Средиземному морям. Экс-сотрудник администрации США считает, что решением о присоединении Крыма к РФ Путин разрушил эти планы.