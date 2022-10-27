В США рассказали, как Путин разрушил планы Вашингтона на Крым Экс-работник Белого дома Робертс: Путин разрушил план США отрезать Россию от выхода к морям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин разрушил план США по лишению России выхода к Черному и Средиземному морям. Об этом на своем сайте написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он также одобрил решение главы российского государства провести референдумы в Крыму и Севастополе.

Бывший чиновник Вашингтона напомнил, что до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы в Крыму. Робертс полагает, что Путин предвидел опасность, грозившую интересам страны после смены руководства на Украине.

Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю, — заявил экс-чиновник.

Робертс также положительно оценил решение Путина о присоединении Крыма и Севастополя к России после проведенных там референдумов.

Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время двухсторонней встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским передал послание от президента России Владимира Путина о том, что тот готов к переговорам. Президент Эмбало заявил, что его Путин лично попросил передать Зеленскому это послание. Отмечается, что украинский лидер согласился с главой Гвинеи-Бисау, но добавил, что для этого необходимо разблокировать отношения.