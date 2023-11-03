«Воюют они отлично»: Путин оценил роль бойцов с Кавказа в зоне СВО Путин заявил о высокой эффективности бойцов с республик Кавказа на СВО

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Военнослужащие и добровольцы из регионов Кавказа демонстрируют высокую эффективность и героизм в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Он подчеркнул, что выходцы с Кавказа также занимают высшие командные должности.

Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа — их много и воюют они отлично, героически. Более того, выходцы с Кавказа не просто воюют на рядовых должностях, они занимают высшие командные должности в российской армии, — отметил Путин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что в республике завершается формирование нового батальона, который войдет в состав Министерства обороны России. По его словам, он будет носить имя первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура. Для военнослужащих будут оборудованы казармы и столовая на 100 мест.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Кадыров также рассказал об эффективности подразделения «Ахмат». По его словам, бойцы из Чечни ежедневно берут в плен солдат противника и уничтожают военную технику Вооруженных сил Украины. Кроме того, они занимаются выполнением задач гуманитарного характера.